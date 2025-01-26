Митинг в честь годовщины снятия блокады Ленинграда пройдет в Шатуре

По всему муниципальному округу Шатура пройдут митинги, посвященные 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда, и всероссийская акция «Блокадный хлеб». В них могут принять участие все желающие.

Церемонии возложения цветов пройдут у памятника воинам-шатурянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и у Мемориального комплекса воинам-рошальцам. Память жителей города на Неве почтят ветераны, члены Общественной палаты, волонтеры и школьники.

Митинги и акции созданы для того, чтобы напомнить о самом трагичном периоде в Великой Отечественной войне. Участники мероприятий почтят память жителей, которые пережили беспрецедентную блокаду, длившуюся 872 дня.

Всероссийскую акцию «Блокадный хлеб» проведут в Шатуре и в сквере Дома культуры поселка Мишеронский. Участники получат памятку с описанием, а символом мероприятия станет кусок хлеба весом 125 граммов — минимальная норма выдачи в осажденном городе зимой 1941–1942 годов.

В Рошале пройдет митинг, а после — спектакль «Пункт перевозки» народного коллектива «Театральная мастерская Олега Чернигова». Постановку бесплатно покажут в Доме культуры имени Косякова. Артисты со сцены расскажут о людях, силе духа и вере в Победу. Представление могут увидеть зрители старше 16 лет.

Отметим, митинги организуют не только в Шатуре и Рошале, но и в селах Дмитровский Погост и Пышлицы, поселке Радовицкий. Начало — в 12:00.