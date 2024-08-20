Митинг в честь годовщины пуска первой жидкостной ракеты прошел в Нахабине

Событие исторического масштаба в области науки и ракетостроения произошло 17 августа 1933 года на Нахабинском полигоне. Здесь испытали первую отечественную экспериментальную ракету на гибридном топливе — «ГИРД-09».

В этот день, спустя 91 год, ветераны, руководители школьных музеев, юные патриоты из отряда «Герои неба» и представители администрации собрались у памятника энтузиастам ракетостроения.

«Для меня это история, которую нужно знать, нужно о ней говорить. И я этим очень горжусь. Для меня очень приятно и отрадно, что именно на территории городского округа Красногорск, на нашей земле происходило зарождение покорения космоса. И сегодня большая честь находиться здесь и, можно сказать, прикоснуться к этой истории», — прокомментировал заместитель председателя Совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов.

В 1966 году ученики Нахабинской школы № 2 на собственные средства изготовили и установили обелиск на месте первого успешного запуска ракеты.

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