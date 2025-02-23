Митинг в честь Дня защитника Отечества прошел в Химках

В Химках состоялся торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества, в котором приняла участие временно исполняющая обязанности главы округа Елена Землякова. Вместе с депутатом Мособлдумы Владиславом Мирзоновым, военнослужащими и жителями города она возложила цветы к мемориалам воинской славы на площади Победы.

В своем обращении к участникам митинга Елена Землякова выразила благодарность всем защитникам Родины, отметив их героизм и преданность.

«Сегодня мы с гордостью вспоминаем героев Отечества, ветеранов, бойцов специальной военной операции, которых поддерживает вся страна. Низкий поклон всем, кто защищал нашу страну во все времена и продолжает делать это сейчас», — подчеркнула Землякова.

На мероприятии собралось несколько сотен человек, включая депутатов местного Совета, представителей общественных организаций и активистов. К участию в митинге также присоединились волонтеры, активисты «Единой России» и молодежных движений, сотрудники правоохранительных органов и представители религиозных объединений. Мероприятие стало символом единства и уважения к подвигам защитников Отечества.