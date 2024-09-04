Памятная акция ко дню рождения конструктора Валентина Глушко прошла в Химках

Торжественный митинг в честь 116-летия со дня рождения выдающегося конструктора Валентина Глушко прошел в Химках. Акция объединила сотрудников научно-производственного объединения «Энергомаш».

Мероприятие прошло под эгидой патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«В день рождения великого человека лучшим подарком является то, что его дело живет сегодня. Хочу сказать в присутствии ветеранов и молодежи, что по сей день предприятие уверенно смотрит в будущее. Двигатель РД-191 — основа средств выведения на ракета-носителе „Ангара“. С его помощью планируется выводить как модули российской орбитальной станции, так и новые пилотируемые корабли», — рассказал главный конструктор научно-производств «Энергомаш» Петр Левочкин.

Перед работниками «Энергомаша» выступил Гвардии майор Кирилл Лосунчуков. Он рассказал о вкладе конструктора в развитие космической промышленности и жизни Химок.

«Кирилл Лосунчуков — участник Президентской программы „Время Героев“ и герой специальной военной операции. Недавно он был награжден третьим орденом Мужества за успешное выполнение боевых задач», — отметил лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.

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