Митинг в честь 83-й годовщины битвы под Москвой прошел в Дмитровском округе

На Перемиловской высоте состоялся митинг, посвященный значимой дате в истории России — контрнаступлению Красной армии в декабре 1941 года. Участниками мероприятия стали временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин, депутат Московской областной думы Марина Шевченко, ветераны вооруженных сил и труда, кадеты и юнармейцы местных школ, а также жители округа.

Иван Курданин отметил важность памяти о героях, которые погибли на этом стратегически важном рубеже.

«Именно с Перемиловской высоты наша армия пошла в контрнаступление, позволившее отбросить нацистского врага на 250 километров от Москвы. Здесь погибло много воинов, включая наших земляков, все они стали героями, их нужно помнить и чтить. Сегодня наши защитники продолжают борьбу с мировым нацизмом. Наш долг — объединиться и помочь им одержать победу», — сказал он.

В своем выступлении Иван Курданин прочитал стихотворение «Сердца» советского поэта Василия Федорова, призвав молодежь к активному патриотическому воспитанию.

На мероприятии присутствовали юнармейцы из Красноярского края — потомки воинов-сибиряков, участвовавших в боях под Дмитровом и Яхромой.

Протоиерей Анатолий Пахмутов, настоятель церкви Вознесения Господня села Перемилово, обратился с молитвой о помощи Божьей и защите для всех, особенно для воинов на СВО. Он призвал к вечной памяти для павших героев.

После этого участники митинга почтили память героев минутой молчания, а затем возложили венки и цветы к подножию монумента, отдавая дань уважения тем, кто сражался за свободу страны.

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