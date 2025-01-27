Митинг в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда прошел Можайске

Посвященный полному освобождению Ленинграда от блокады митинг памяти состоялся в Можайске. В честь знаменательного события для жителей и гостей округа организовали концерт с участием духового оркестра.

Митинг объединил горожан, волонтеров, активистов «Молодой гвардии единой России», школьников, представителей администрации, депутатов и общественников. Артисты народного коллектива Театра юного зрителя «Надежда» показали собравшимся театрализованную зарисовку о событиях блокадного Ленинграда. А на акции «Блокадный хлеб» жители Можайска смогли прочувствовать условия, в которых вынуждены были жить люди в осажденном городе.

Жители Можайска почтили память героев Ленинграда, которые несмотря на осаду продолжали трудиться на военных заводах и погибали от голода прямо за станками.

Помимо этого, в Можайске прошел концерт «Музыка блокадного Ленинграда» с участием духового оркестра Можайского культурно-досугового центра «Гренадер». На площадке торгового центра «Мир» музыканты исполнили мелодии военных лет и композиции Дмитрия Шостаковича.

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. До 27 января 1944 года город находился в окружении немецких фашистов. Все это время вражеские войска постоянно бомбардировали и обстреливали его, надеясь сломить сопротивление защитников и жителей.