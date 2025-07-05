Митинг в честь 80-летия освобождения Минска прошел в Химках

У памятника «Защитникам Отечества» на проспекте Мира состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвященная освобождению Минска от фашистско-немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие местные жители, приглашенные спикеры, член Общественной палаты Химок Сергей Вересняк и руководитель Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Для собравшихся провели лекцию, посвящённую историческим событиям и ключевым этапам освобождения Минска в рамках операции «Багратион».

«Сегодня мы чтим память тех, кто отдал свои жизни за освобождение Минска и всей Белоруссии от фашистской оккупации. Их подвиг — пример мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине, который мы должны передавать из поколения в поколение», — сказала Екатерина Калюжная.

Депутат Глеб Демченко обратил внимание на важность поддержки военнослужащих, которые сейчас защищают интересы страны в зоне специальной военной операции. «Важно, чтобы такие мероприятия, посвящённые значимым датам нашей истории, проводились как можно чаще. Они помогают нам помнить о героях прошлого, укрепляют связь поколений и воспитывают в молодёжи чувство патриотизма и гордости за свою страну», — сообщил Демченко.

Митинг у мемориала «Защитникам Отечества» напомнил о высокой цене Победы в Великой Отечественной войне. Народный избранник Татьяна Кавторева отметила, что в городе регулярно проходят патриотические мероприятия различных форматов — лекции, спортивные состязания, кинопоказы и другие.