Митинг у Вечного огня прошел в Орехово-Зуеве в День Победы

В День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Орехово-Зуеве у Вечного огня состоялся торжественный митинг, на котором жители почтили память героев возложением цветов и минутой молчания. К церемонии присоединились глава муниципалитета Руслан Заголовацкий и депутат Московской областной думы Эдуард Живцов.

Как подчеркнул руководитель округа, День Победы стал самым дорогим праздником для России и ее народа.

«Сегодня, стоя у Вечного огня, мы заявляем всему миру „Никто не забыт и ничто не забыто!“» — сказал Руслан Заголовацкий.

Орехово-Зуевский округ внес большой вклад во всеобщую Победу. Около 40 тысяч мужчин отправились защищать Родину, тысячи женщин строили оборонительные рубежи на подступах к Москве, в городе развернули 15 эвакогоспиталей. Через Ореховский железнодорожный узел проходили эшелоны с личным составом, техникой, боеприпасами.

Предприятия Орехово-Зуева ни разу не сорвали оборонный заказ, выполняли работу сверх установленного плана. В годы войны выпустили четыре миллиона снарядов для «Катюш», сотни миллионов метров тканей для нужд фронта, кислородные приборы для авиации, заготовки для минометов, бакелитовые изделия, торф для электростанций и заводов.