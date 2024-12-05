Митинг у Вечного огня к годовщине битвы за Москву прошел в Подольске

В Подольске ко Дню начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой прошли торжественные митинги. Участники патриотических мероприятий возложили цветы к мемориалам.

Митинги ко Дню воинской славы — начала контрнаступления советских войск прошли у всех знаковых мемориалов, в каждом микрорайоне и населенном пункте округа.

В мероприятии у Вечного огня принял участие глава Подольска Григорий Артамонов. Он почтил память героев и возложил цветы на площади Славы вместе с первым заместителем председателя Совета Любовью Ушаневой и депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем.

«Сегодня отмечаем одну из важнейших дат в истории Великой Отечественной войны — 83 года назад началось контрнаступление советских войск против фашистских захватчиков под Москвой. Советский народ проявил невероятные мужество и преданность Отечеству. Немецкие войска встретили упорное сопротивление защитников столицы» — сказал Артамонов.