Митинг у обновленного памятника в День Победы прошел в Красногорске

В мемориальном комплексе «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево городского округа Красногорск состоялся торжественный митинг, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. К праздничной дате реконструировали часть монумента — памятник «Защитникам Москвы — специалистам инженерных войск и Мосэнерго».

Митинг посетили жители муниципалитета, ветераны, участники специальной военной операции, юнармейцы, представители духовенства и депутаты. Глава Красногорска Дмитрий Волков поздравил собравшихся с Днем Победы. Участники мероприятия возложили венки и цветы к Вечному огню и почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

Отметим, что памятник «Защитникам Москвы — специалистам инженерных войск и Мосэнерго», который стал частью монумента «Рубеж обороны Москвы», открыли в 22 июня 2013 года. К 80-летию Великой Победы специалисты ПАО «Россети Московский регион» реконструировали его. Они установили «Звезды» с памятными табличками, на которых выгравировали Постановление Государственного комитета обороны Советского Союза об электрозаграждениях и Указ Верховного Совета от 6 мая 1985 года о награждении Мосэнерго орденом Отечественной войны I-й степени.