Митинг у обновленного мемориала воинам-интернационалистам прошел в Ногинске

В Ногинске у центра образования № 21 состоялся торжественный митинг, посвященный памяти воинов-интернационалистов. Мероприятие собрало родных погибших солдат, ветеранов, кадетов, депутатов и жителей, неравнодушных к вопросам памяти и уважения к защитникам страны.

Собравшиеся почтили память тех, кто отдал жизни во время специальной военной операции. Глава округа Игорь Сухин выразил благодарность всем, кто заботится о сохранении памяти о героях. Он отметил, как важно для близких иметь возможность прикоснуться к воспоминаниям о своих любимых, и подчеркнул значимость обновленного мемориала.

Кульминацией церемонии стало вручение государственной награды. Гвардии рядовой Денис Мельцаев, посмертно награжденный орденом Мужества за проявленную отвагу, был выпускником школы № 21, погиб в зоне проведения специальной военной операции. Глава округа вручил награду его матери и дочери, что стало трогательным моментом для всех присутствующих.

Митинг завершился минутой молчания в память о защитниках и возложением цветов к мемориалу, который стал символом беспримерного мужества и преданности.