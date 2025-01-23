Митинг у обелиска Неизвестного Солдата прошел в Воскресенске

Память участников контрнаступления советских войск под Москвой в 1942 году почтили в Воскресенске. Там провели митинг у обелиска Неизвестного Солдата.

Участниками мероприятия стали активисты и сторонники партии «Единая Россия», «Молодой гвардии» и просто неравнодушные жители Воскресенска. Они почтили память героев и возложили цветы к обелиску Неизвестного Солдата.

Собравшимся напомнили о событиях этого дня в 1942 году, когда контрнаступление советских войск под Москвой закончилось освобождением региона и стало первым серьезным поражением Гитлера в войне.

«Той холодной зимой красноармейцы, партизаны, труженики тыла — все от мала до велика показали миру, что наш народ не сломить, не поставить на колени. На примере ратных и трудовых подвигов тех, кто сражался под Москвой: от подольских курсантов до героев-панфиловцев — воспитываются наши новые поколения. Они такие же смелые, храбрые и отважные, как и их предки. Именно поэтому Россия сегодня с уверенностью смотрит в будущее, зная, что любой враг будет разбит», — отметил муниципальный депутат, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Также народный избранник пожелал здоровья всем ветеранам. Отметим, что митинг состоялся в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».