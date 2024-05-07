Митинг прошел у памятника «Неизвестным солдатам» в Химках | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 17:16 Митинг прошел у памятника «Неизвестным солдатам» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Торжественный митинг при участии сотрудников машиностроительного конструкторского бюро «Факел» прошел у памятника «Неизвестным солдатам — защитникам Москвы, погибшим в 1941 году» в Химках. Мероприятие приурочили к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Торжественный митинг провели на территории онкологического амбулаторно-диагностического центра Института ядерной медицины. Здесь во времена войны располагался госпиталь. Когда немцы наступали, больных эвакуировали, а тех, кто не смог пережить переезд, захоронили в братской могиле. Позже на этом месте установили монумент в память о страшных событиях тех лет.

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«Мы почитаем память погибших воинов, которые мужественно сражались за нашу родину. Этот праздник — символ нашей памяти и благодарности тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость. Мы никогда не забудем их подвиг и будем всеми силами сохранять мир и стабильность в нашей стране», — сказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

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