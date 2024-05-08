Митинг прошел у монумента Латышской дивизии в Наро-Фоминске | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 10:17 Митинг прошел у монумента Латышской дивизии в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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В Наро-Фоминске почтили память бойцов 201-й Латышской дивизии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Митинг приурочили ко Дню Победы.

Первой дивизией, сформированной в Красной армии по национальному признаку — из жителей Лытышской СССР, стала 201-я стрелковая дивизия. В братской могиле на территории городского парка в Наро-Фоминске захоронены более тысячи бойцов дивизии. Их имена выгравированы на русском и латышском языках.

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«Ценой больших потерь, но они справились с той задачей, которая перед ними стояла, и 26 декабря Наро-Фоминск был освобожден от захватчиков. Мы помним и чтим память. Гордимся, тем, что город воинской славы получил свое звание в том числе и благодаря воинам 201-й Латышской дивизии», — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Участие в памятно мероприятии приняли представители администрации округа, военнослужащие, школьники, активисты молодежных и общественных организаций.

«В Латвии забыли про этих героев, они не приезжают сюда, а нам нельзя их забывать! Это люди, которые погибли за свободу и независимость нашей родины. Мы будем их помнить всегда», — сказал председатель Совета ветеранов Наро-Фоминского городского округа Сергей Тестов.

На территории округа находится более 130 воинских захоронений, мемориалов и обелисков, посвященных памяти солдат.

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