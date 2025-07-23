Митинг посвященный Дню защитников неба Москвы прошел в Химках

Напомнили участникам митинга и о том, что в июле 1941 года Москва впервые подверглась массированному авиаудару. Более 200 вражеских самолетов направились на столицу, но были встречены мощной системой противовоздушной обороны. Советские летчики, артиллеристы и добровольцы отразили налет и не допустили разрушений.

На мероприятии гостям рассказали, как велась оборона столицы летом 1941 года, сколько техники и людей было задействовано, и почему именно Юрий Никулин предложил учредить этот памятный день.

«Особое внимание мы уделили роли Химок в обороне Москвы. Наш город находился на одном из рубежей обороны, был стратегически важным и подверженным опасности бомбардировок. Многие химчане ушли на фронт, а те, кто остался, работали на предприятиях, обеспечивающих нужды армии. Их вклад в Победу неоценим», — подчеркнула депутат Наталья Каныгина.

О современных параллелях напомнили ветеран боевых действий Сергей Вересняк и депутат Ирина Спирина.

«Сейчас, когда наши ребята участвуют в СВО, мы как никогда понимаем цену мира и безопасности. История повторяется, и важно, чтобы молодое поколение знало: защищать Родину — это честь и долг. Мы должны быть едины, поддерживать друг друга и помнить, что сила России в ее людях, в их сплоченности и любви к своей земле», — отметила Ирина Спирина.

Митинг стал частью патриотической программы, которая реализуется в Химках с прошлого года.