Митинг «Помним Беслан» прошел в Лосино-Петровском

Митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Помним Беслан» прошел в Лосино-Петровском. Участники собрались на площади у мемориала Детям военных лет.

Почтить память учителей, сотрудников правоохранительных органов, врачей и простых жителей, которые ценой собственных жизней спасали других, пришли школьники, родители и преподаватели. От рук террористов в Беслане в те трагические дни погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Екатерина Белая произнесла речь.

«Пусть память о невинно погибших будет для нас всех заветом беречь мир. Беречь друг друга. Ценить каждое спокойное утро и счастливый смех наших детей», — сказала она.

