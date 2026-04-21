Митинг памяти жертв Великой Отечественной войны прошел в Химках

У мемориала «Жителям, павшим в Великой Отечественной войне» в деревне Лигачево 19 апреля собрались химчане, чтобы вспомнить соотечественников, ставших жертвами нацистского террора. В памятном мероприятии приняли участие муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Руслан Шаипов и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Программа включила выступления артистов. На мероприятии прозвучали музыкальные и литературные композиции, посвященные памяти погибших.

«Сегодня мы вспоминаем солдат и мирных граждан, чьи жизни оборвались под гнетом оккупантов. Враг целенаправленно уничтожал культуру и будущее нашего Отечества. Мы должны сохранить эту память, чтобы подобное никогда не повторилось на родной земле», — сказал Руслан Шаипов.

«В Лигачево собрались неравнодушные люди. Мы увидели здесь и юных ребят, и жителей старшего возраста. Очень ценно, что мероприятие совместило возложение с песнями и стихами. Так история проникает прямо в сердце», — подчеркнула Олеся Климачева.