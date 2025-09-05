Митинг памяти жертв трагедии в Беслане прошел в Ногинске

Традиционная молодежная патриотическая акция «Я помню…» состоялась в День солидарности в борьбе с терроризмом, на площади Победы в Ногинске. Мероприятие посвятили памяти жертв трагических событий, произошедших в 2004 году в школе № 1 города Беслана.

Ежегодно молодежь и жители Богородского округа собираются у Вечного огня, чтобы почтить память погибших детей, учителей и сотрудников силовых служб. Особые слова скорби прозвучали в адрес земляка, бойца легендарного подразделения «Вымпел» Дениса Пудовкина, который героически погиб во время штурма, спасая заложников. Он был одним из 10 сотрудников спецназа, отдавших свои жизни за жизни детей.

«Богородский округ растит таких людей и свято хранит о них память. Сегодня нашему флагманскому центру образования „Богородский“ присвоено имя Дениса Пудовкина. Память о молодом бойце спецназа навсегда вписана в историю нашего округа. Гордимся и помним», — обратился к собравшимся глава Богородского округа Игорь Сухин.

В мероприятии также приняли участие отец Дениса Пудовкина — Евгений Пудовкин, а также непосредственный участник событий в Беслане — Камболат Баев.

Активисты молодежных организаций «Юность», «Волонтеры Подмосковья» и «Молодая Гвардия» подготовили и показали проникновенную театральную постановку, посвященную подвигу спецназовцев.

Завершилась акция минутой молчания в память обо всех жертвах террора и возложением цветов к мемориалу Вечного огня.