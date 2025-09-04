Митинг памяти жертв трагедии в Беслане прошел в Химках

Участники возложили цветы к первому в Подмосковье мемориалу жертвам терактов. Мероприятие было приурочено к годовщине трагических событий в Беслане 2004 года.

В церемонии у монумента «Нет той цены на белом свете, чему могли стать жертвой дети» приняли участие ученики школы «Перспектива», их родители, педагоги, а также муниципальные депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина. Собравшиеся почтили память погибших в одной из самых страшных трагедий России.

«Каждый год мы собираемся здесь, чтобы вспомнить о невинных детях и взрослых, чьи жизни оборвались в Беслане. Мы обязаны помнить об этой трагедии, говорить о ней, чтобы никогда не допустить ее повторения. Эта боль не утихает со временем, и она должна служить нам вечным уроком и предостережением», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Почетный гость, ветеран боевых действий полковник Юрий Карпунов, рассказал школьникам о хронологии тех страшных дней. Он подчеркнул, что за трагедией стояли международные террористические организации и зарубежные спецслужбы, целью которых была дестабилизация обстановки в стране.

«Сегодня, когда мы скорбим о жертвах Беслана, мы видим, что борьба с терроризмом и враждебным влиянием извне не окончена. Наши бойцы в ходе специальной военной операции продолжают дело тех, кто спасал заложников в Беслане, — они сражаются за безопасность нашей страны, за наших детей, за наше право жить в мире, свободном от нацизма и террора», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Акция является частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», реализуемой в городе. Как напомнил муниципальный депутат Валентин Герасимов, ее цель — объединение разных поколений вокруг ценностей любви к Родине, уважения к ее истории и культуре.