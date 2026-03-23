Митинг памяти жертв теракта в «Крокусе» прошел в Лосино-Петровском

22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, унесший жизни десятков людей. Спустя два года боль утраты не утихает, а память о погибших объединяет жителей разных поколений.

В день общенациональной памяти в Лосино-Петровском собрались представители администрации, общественных организаций, волонтеры, люди старшего поколения и молодежь. Место для встречи выбрали символичное — у мемориала, где история хранит память о героизме предков, а традиция единства перед лицом беды продолжается.

Один из школьников, пришедших на митинг, отметил, что помнить о случившемся — долг каждого. По его словам, когда люди стоят со свечами в тишине, они показывают, что зло не сломит их. Это нужно живым, чтобы быть добрее друг к другу и беречь тех, кто рядом.

Такие митинги-реквиемы служат не только данью уважения ушедшим, но и напоминанием о необходимости ценить мирное небо над головой.