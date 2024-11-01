Митинг памяти жертв политических репрессий прошел в Можайске
В Можайске провели мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий. Митинг прошел около часовни Святителя Николая.
Жители и гости города собрались у памятника жертвам политических репрессий. Его открыли в Можайске в 2014 году.
Перед участниками митинга выступили муниципальный депутат Василий Овчинников и председатель Можайской ассоциации незаконных политических репрессий Лилия Волкова.
Здесь прошли Божественная литургия и минута молчания. Жители возложили к памятнику венки и цветы.
Отметим, что такие мероприятия также напоминают нам о важности защиты прав каждого человека.
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Митинг памяти жертв политических репрессий прошел в Можайске
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