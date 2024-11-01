Митинг памяти жертв политических репрессий прошел в Можайске

В Можайске провели мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий. Митинг прошел около часовни Святителя Николая.

Жители и гости города собрались у памятника жертвам политических репрессий. Его открыли в Можайске в 2014 году.

Перед участниками митинга выступили муниципальный депутат Василий Овчинников и председатель Можайской ассоциации незаконных политических репрессий Лилия Волкова.

Здесь прошли Божественная литургия и минута молчания. Жители возложили к памятнику венки и цветы.

Отметим, что такие мероприятия также напоминают нам о важности защиты прав каждого человека.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».