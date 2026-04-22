Митинг памяти жертв геноцида советского народа провели в Раменском округе

В Раменском округе на площади Победы прошло патриотическое мероприятие, посвященное Дню памяти жертв геноцида советского народа. Юнармейцы возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания.

День памяти жертв геноцида советского народа был официально утвержден указом президента России в декабре 2025 года, чтобы закрепить правду о страданиях и мужестве мирных граждан в годы Великой Отечественной войны.

Центральным событием встречи стала историческая лекция для юнармейцев, которую прочитал член Российского военно-исторического общества Михаил Сахранов. Формат живого общения позволил подросткам глубже прочувствовать масштаб трагедии.

«Мы чтим память героев. Мы должны помнить, что было в прошлом, чтобы в будущем такого больше никогда не повторилось. Нам важна история Родины, нам не все равно», — рассказала представительница отряда Юнармии «Роза ветров» Раменской школы № 21 Анастасия.