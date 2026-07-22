Митинг памяти воинов ПВО прошел в Можайске

У памятника воинам противовоздушной обороны в центре Можайска 22 июля прошло торжественное мероприятие, посвященное 85-й годовщине успешного отражения первого массированного авиационного удара гитлеровской Германии на Москву. В церемонии приняли участие личный состав 25-го радиотехнического полка, рота почетного караула, волонтеры, ветераны и жители округа.

Митинг открылся выносом Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени полка. К присутствующим обратились глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутат Государственной Думы Сергей Колунов, депутаты Московской областной Думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, военный комиссар Можайского и Рузского городских округов Руслан Меладзе, директор музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев и председатель Совета ветеранов радиотехнических войск генерал-майор Сергей Ткаленко.

«85 лет назад враг был остановлен благодаря мужеству и стойкости, а сегодня эстафету защиты столицы приняли современные расчеты противовоздушной обороны, которые круглосуточно защищают небо над Подмосковьем», — сказал глава округа Денис Мордвинцев.

Ведущие напомнили собравшимся о подвиге старшего сержанта Козина, который 21 июля 1941 года первым обнаружил вражеские самолеты на подступах к столице, что позволило организовать эффективный отпор. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес воинов-радиолокаторщиков, погибших 28 марта 1942 года при защите можайского рубежа. Их имена навсегда вписаны в историю округа.