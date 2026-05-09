В преддверии Дня Победы в Наро-Фоминске у монумента воинам 201-й Латышской стрелковой дивизии прошел памятный митинг. Участники почтили память погибших минутой молчания.

Заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов отметил, что новое поколение, которое живет в Латвии, читает другие книги и слышит другую, лживую информацию. Он подчеркнул, что народы смогли поссорить, потому что прервали память поколений.

201-я дивизия была сформирована на территории Латвийской ССР и на 70 процентов состояла из добровольцев. Благодаря героизму ее воинов город на реке Нара был освобожден от захватчиков.