Митинг памяти воинов 201-й Латышской дивизии провели в Наро-Фоминске
В преддверии Дня Победы в Наро-Фоминске у монумента воинам 201-й Латышской стрелковой дивизии прошел памятный митинг. Участники почтили память погибших минутой молчания.
Заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов отметил, что новое поколение, которое живет в Латвии, читает другие книги и слышит другую, лживую информацию. Он подчеркнул, что народы смогли поссорить, потому что прервали память поколений.
201-я дивизия была сформирована на территории Латвийской ССР и на 70 процентов состояла из добровольцев. Благодаря героизму ее воинов город на реке Нара был освобожден от захватчиков.
Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ рассказал, что 201-я стрелковая дивизия заняла ключевое место в освобождении города. Ценой порядка пяти тысяч погибших воинов дивизии удалось вынудить немцев бежать из города.
В братской могиле на территории городского парка «Елочки» покоится около тысячи воинов 201-й дивизии. Имена павших выгравированы на русском и латышском языках.
Председатель Совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов подчеркнул, что здесь захоронены латыши, русские, украинцы, белорусы, казахи, евреи — весь советский народ защищал город и вместе добывал Великую Победу.