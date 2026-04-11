Митинг памяти узников фашистских концлагерей прошел в Богородском округе

На мероприятии присутствовали председатель Ногинской общественной организации «Бывшие несовершеннолетние узники фашизма» Елена Жабина и члены организации, а также председатель Московской областной организации Надежда Абрамова.

«Я всегда говорю об этом с болью, у меня все содрогается внутри. Поскольку эта тема коснулась и моей семьи лично. В концлагерь в 1942 году были сосланы моя мама, четыре тети, бабушка. А прабабушку по дороге в концлагерь расстреляли на глазах у детей и внуков. И эта боль живет со мной всегда. Поэтому правду надо рассказывать с младенчества, чтобы было понимание того, что этого никогда нельзя допускать», — подчеркнул заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов.

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году узники Бухенвальда восстали против своих мучителей и вырвались на свободу.

В Богородском округе в настоящее время проживают 52 человека, испытавших на себе ужас лагерного заключения. Позже в этот же день в Центре культуры имени Калиниченко состоялось торжественное мероприятие, посвященное памятной дате и 25-летию со дня создания Ногинской общественной организации «Бывшие несовершеннолетние узники фашизма».