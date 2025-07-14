Митинг памяти тренера по баскетболу Давида Берлина прошел в Богородском округе

В Ногинске прошло торжественное мероприятие, посвященное столетию со дня рождения известного тренера Давида Яковлевича Берлина, основателя женского баскетбольного клуба «Спартак» Московской области. На церемонии собрались жители и спортсмены, чтобы отдать дань уважения человеку, который сделал множество для развития баскетбола.

Участники возложили цветы к мемориалу Берлина. Его работа продолжает служить источником вдохновения для молодого поколения, стремящегося к успехам в спорте.

После митинга состоялся турнир по стритболу, в котором участвовали юные спортсмены, рожденные в 2011–2015 годах. Это событие собрало множество талантливых мальчиков и девочек, которые показали свои навыки и увлеченность игрой.

Депутат Богородского округа Сергей Жулябин обратился к участникам с приветственным словом, отметив важность связи поколений в спорте. Он выразил уверенность, что юные спортсмены смогут добиться высоких результатов и вдохновляться традициями, заложенными великими тренерами.