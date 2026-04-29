Митинг памяти погибших сотрудников МЧС провели в Химках

В Химках 25 апреля прошел митинг, посвященный памяти сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям России, погибших при исполнении служебного долга. Мероприятие состоялось на территории «ХимСпаса», где собрались сотрудники службы, студенты Академии гражданской защиты МЧС, представители общественных организаций и жители округа.

Участники почтили память погибших минутой молчания.

«Сегодня мы вспоминаем настоящих героев — людей, которые до конца оставались верны своему долгу. Их подвиг — это пример мужества и самоотверженности для каждого из нас», — отметил лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

Памятные мероприятия прошли и в школах округа. В «Лиге первых» состоялся урок памяти, посвященный героям Министерства по чрезвычайным ситуациям. Почетным гостем стала лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова. Она говорила со школьниками о подвигах спасателей, о личной ответственности и о том, как важно сохранять память и уважение к тем, кто защищает жизни других.

«Память о героях — это не просто слова. Это наша обязанность — хранить ее и передавать дальше», — подчеркнула Алина Шалимова.

В последнюю пятницу апреля по всей России вспоминают сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые не вернулись с заданий. Для Химок этот день традиционно проходит с особым вниманием.