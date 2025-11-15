Митинг памяти подвига героев-панфиловцев в 1941 году прошел в Волоколамске

В школе № 2 в Волоколамске почтили память героев-панфиловцев, которые уничтожили около двух десятков немецких танков и остановили наступление немцев в ноябре 1941 года у разъезда Дубосеково. Участники возложили цветы к бюсту легендарного комдива Ивана Васильевича Панфилова во дворе образовательного учреждения.

На митинге напомнили, что 16 ноября отмечают 84-ю годовщину одного из самых известных и важных эпизодов Великой Отечественной войны. В 1941 году более 100 солдат остановили наступление немцев. Звание Героев Советского Союза присвоили 28 бойцам.

«Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всей страны и для Волоколамской земли. Подвиг панфиловцев — это не просто исторический факт, а пример невероятной стойкости и силы духа, который и сегодня помогает нам понимать, что такое настоящий патриотизм», — отметила глава округа Наталья Козлова.