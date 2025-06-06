Митинг памяти Маршала СССР Кирилла Мерецкова прошел в Зарайске

Митинг в честь Маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова прошел в деревне Назарьево в Зарайске. Родственники, представители администрации, депутаты, юнармейцы и неравнодушные жители собрались, чтобы почтить память великого земляка.

Митинг посвятили 128-летию со дня рождения Кирилла Мерецкова. В годы Великой Отечественной войны он принимал участие в разработке операции «Искра» по подрыву блокады Ленинграда в 1942 году. Маршал сыграл ключевую роль в разгроме последнего крупного японского воинского формирования — Квантунской армии, которая располагалась на северо-востоке Китая. С 5 августа 1945 года он командовал первым дальневосточным фронтом, который наносил главный удар по японским войскам в Маньчжурии.

Участники митинга возложили цветы к памятнику.

«Имя К. А. Мерецкова навсегда вписано в историю России как талантливого полководца Великой Отечественной войны, участника пяти войн и выдающегося командующего армиями и фронтами», — отметила заместитель главы Зарайска Раиса Гулькина.

Затем юные атлеты поучаствовали в забеге. Памятные мероприятия стали важным событием, укрепляющим связь между историей и современностью.