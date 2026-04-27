Митинг памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС провели в Химках

В Химках прошла церемония возложения цветов к мемориалу ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие состоялось в сквере имени Марии Рубцовой.

В памятной акции приняли участие лидеры Движения общественной поддержки Алина Шалимова, Ольга Игнатьева и Владислав Степушин, а также жители округа. В этом году исполняется 40 лет со дня Чернобыльской катастрофы.

В ликвидации ее последствий участвовали 774 жителя Химок. Они работали в зоне высокой опасности, очищали зараженные территории, строили защитный саркофаг над разрушенным энергоблоком и помогали пострадавшим. Каждый из них внес свой вклад в борьбу с невидимой угрозой, рискуя своим здоровьем и жизнью.

«Подвиг ликвидаторов Чернобыля — пример настоящего мужества и силы духа. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценой собственного здоровья защитил миллионы людей. Память об их подвиге должна жить и передаваться следующим поколениям», — отметила Алина Шалимова.

Памятник ликвидаторам в сквере Марии Рубцовой открыли в 2022 году. Он стал местом памяти и благодарности героям, которые остановили невидимую угрозу. Такие мероприятия помогают сохранять историческую правду и воспитывать уважение к подвигу предков у молодежи.