Митинг памяти летчика-космонавта Валерия Быковского прошел в Павловском Посаде

День рождения выдающегося летчика-космонавта СССР № 5, дважды Героя Советского Союза Валерия Быковского отметили в Павловском Посаде. К этой дате приурочили памятные мероприятия.

События организовали у бюста Валерия Быковского. Участниками стали жители города, представители администрации, сотрудники музея Быковского, ветераны воинской службы, депутаты и родные героя.

Сначала возложили цветы к памятнику. Все желающие поделились воспоминаниями о герое и его подвиге. Также в этот день отпраздновали пятилетие открытия музея имени летчика-космонавта.

«Сегодня мы вспоминаем не просто космонавта, а настоящего героя, который внес огромный вклад в развитие советской космонавтики. Павловский Посад с гордостью сохраняет память о Валерии Быковском, и такие мероприятия служат напоминанием о славном наследии, оставленном им для будущих поколений», — прокомментировали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.

Напомним, что Валерий Быковский был членом первого отряда советских космонавтов, который сформировали в 1960 году, и участником «гагаринской шестерки». Он совершил три полета, провел в открытом космосе 20 суток, 17 часов и 47 минут на кораблях «Восток» и «Восход».