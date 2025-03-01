Митинг памяти ко Дню Сил специальных операций прошел в Химках

Память участников специальных операций почтили в Химках. Там организовали торжественное возложение цветов у памятника «Вечная слава защитникам Родины».

Участниками события стали члены межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий», жители Химок и муниципальный депутат Наталья Каныгина.

«Такие мероприятия объединяют жителей, напоминая о героизме наших воинов. Совет депутатов поддерживает проведение патриотических акций в Химках. Память о подвигах прошлого и настоящего — основа для формирования гражданской ответственности», — отметила Наталья Каныгина.

Эту дату установили в 2015 году. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

«Память о подвигах, уважение к истории и воспитание патриотизма остаются ключевыми направлениями работы в Химках. Такие акции, как сегодняшнее возложение цветов, не только отдают дань уважения героям, но и напоминают: единство народа — это залог силы нашей страны», — добавила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Отметим, что мероприятие состоялось в рамках масштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках. По словам муниципального депутата Инны Монастырской, ее цель — объединить поколения вокруг главных ценностей.