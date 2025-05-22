Митинг памяти Героя СССР Владимира Лавриненкова прошел в Химках

Почетным гостем митинга стал заслуженный летчик-испытатель России, ветеран боевых действий, полковник в отставке Аркадий Газарян. Он напомнил участникам мероприятия о необходимости помнить Героев России и передавать истории их подвигов будущим поколениям.

«В годы Великой Отечественной войны Владимир Лавриненков сбил 46 самолетов противника, тем самым установив рекорд по количеству сбитых за один месяц вражеских лайнеров, и совершил рискованный побег из немецкого плена», — сказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Помимо этого, Аркадий Газарян поделился с присутствующими своим опытом и рассказал, что служба в авиации требует не только профессионализма, но и высокого чувства долга перед страной.