Митинг памяти Героя СССР Александра Лизюкова прошел в Дмитрове

В Дмитрове почтили память Героя Советского Союза Александра Лизюкова в честь 125-летия со дня его рождения. Митинг прошел на Перемиловской высоте, где в 1941 году шли ожесточенные бои за Москву.

Имя Героя Советского Союза, генерал-майора Александра Ильича Лизюкова неразрывно связано с битвой за Москву и освобождением Подмосковья от немецко-фашистских захватчиков. В митинге в его честь приняли участие представители администрации Дмитровского округа, депутаты, ветераны, кадеты и юнармейцы Яхромской школы № 1. Они возложили цветы к мемориалу, на котором высечено его имя.

Александр Лизюков родился в белорусском Гомеле. В семье было три брата, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Двое из них, Петр и Александр, удостоены звания Героя Советского Союза.

Боевой путь Александра Ильича начался еще в Гражданскую войну. Он окончил Высшую автобронетанковую школу и Военную академию имени Фрунзе, а Великую Отечественную войну встретил в должности отдела автобронетанковых войск Западного фронта. За мужество в боях за Соловьевскую переправу он был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Генерала-майора Александра Лизюкова назначили заместителем командующего 20-й армией в ноябре 1941 года. Подразделение обороняло подступы к Москве. Он погиб 23 июля 1942 года в бою под Воронежем, но его подвиг навсегда остался в истории.

«Александр Ильич Лизюков — один из тех, кто ценой своей жизни отстоял нашу Родину. Его мужество и преданность долгу служат примером для всех поколений. Мы обязаны хранить память о таких героях и передавать ее нашим детям, чтобы они знали, кому обязаны мирным небом над головой», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.