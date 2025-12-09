Митинг памяти Героя соцтруда Николая Докторова прошел в Воскресенске

Торжественное мероприятие к 118-летию со дня рождения первого почетного гражданина города провели в Воскресенске. Участники возложили цветы к бронзовому бюсту Николая Докторова перед зданием Дворца культуры «Химик».

К мероприятию присоединились председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко, директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Воскресенске Дмитрий Трушков, а также ветераны химического предприятия и активные жители муниципалитета.

Под руководством Николая Докторова химический комбинат и город совершили серьезный скачок в развитии. Тогда построили дворцы культуры и спорта, объекты здравоохранения, пионерский лагерь и туристическую базу, детские сады и ясли.

Отметим, что памятное мероприятие проходит в городском округе Воскресенск ежегодно в день рождения Николая Докторова.