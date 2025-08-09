Митинг памяти героев Свирской дивизии прошел в Раменском округе

Памятное мероприятие в честь 81-й годовщины завершения Свирско-Петрозаводской операции провели в Раменском. Митинг был организован местным молодежным центром.

Это была одна из ключевых наступательных операций советских войск на Карельском фронте, в которой активное участие принимала сформированная в Раменском 100-я стрелковая дивизия, впоследствии получившая Свирская — по названию реки, которую форсировали наши войска. В условиях труднопроходимого карельского ландшафта дивизия с боями прошла 200 километров, освободила 115 населенных пунктов и к девятому августа 1944 года вышла к государственной границе Советского Союза.

Представители депутатского корпуса, патриотических клубов, волонтеры и жители собрались у памятника героям на улице Десантная.

Председатель Совета депутатов Раменского муниципального округа Юрий Ермаков обратился к присутствующим. Он отметил важность того, что почтить память героев приходит много молодежи, кадетов, общественных организаций. Связь поколений — становится бесценной нитью для сохранения памяти о подвиге нашего народа.