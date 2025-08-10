Митинг памяти героев Ленинградской битвы прошел в Химках

Память героев одной из самых продолжительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны почтили в Химках. Встреча состоялась в сквере Марии Рубцовой.

Участникам напомнили о событиях того периода. После прошло возложение цветов к подножию памятника «Танк Т-34».

«Ленинградская битва и блокада Ленинграда стали одними из самых трагических эпизодов войны. Несмотря на лишения и страдания, защитники города проявили исключительную стойкость и мужество, что стало символом героизма советского народа», — сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Второе мероприятие прошло у мемориала «Защитникам Отечества». Жителям также рассказали об этапах Ленинградской битвы.

Обе встречи прошли в рамках патриотическое программы «Успех V единстве поколений».

«Мы гордо чтим память о подвигах предков и стараемся сделать все для того, чтобы увековечить память о героях времени. Именно поэтому в рамках мероприятий этой программы горожанам всегда рассказывают о знаковых исторических событиях», — добавил заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев.

По словам депутата Юлии Ишковой, что только со старта программы для жителей округа уже провели свыше 1400 подобных историко-патриотических мероприятий.