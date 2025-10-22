Митинг памяти бойцов СВО прошел в Химках

Около 50 активных жителей из Москвы и Подмосковья собрались на памятной акции «Волонтеры-Ангелы света». Мероприятие прошло у «Памятника живым и павшим бойцам в горячих точках» в Химках, где добровольцы возложили цветы в память о героях.

Почитать павших солдат и помнить о бойцах, работающих над счастливым будущим подрастающего поколения — необходимость нашего времени.

«Данный памятник был возведен на средства жителей микрорайона Фирсановка. Теперь каждый год именно здесь мы вспоминаем наших бойцов, погибших при исполнении воинского долга», — отметил депутат Московской областной Думы Михаил Раев.

Почетными гостями стали Фам Дык Хаи, член президиума Общества Российско-Вьетнамской дружбы и атаман Виталий Иванов, руководитель региональной казачьей общественной организации «Донское Казачье Общество Ростовской области». Участники акции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

«Очень много людей мы потеряли на всех войнах. Но пока о них помнят, эти герои продолжают жить в наших сердцах», — сказал руководитель патриотического центра «Фирсы» и кавалер ордена «Красная звезда» Василий Плохих.

После возложения цветов программа продолжилась в Доме культуры «Фирсановка», где была представлена выставка беспилотной техники, а на сцене выступили солисты и фольклорные коллективы. В завершение вечера волонтерам, активистам и почетным гостям вручили благодарственные письма.