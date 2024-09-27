Митинг памяти бойцов дивизии Панфилова прошел в Волоколамске

Местом для памятного митинга стал мемориальный комплекс, где осенью 1941 года группа истребителей танков четвертой роты второго батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Панфилова отражала атаки танков и пехоты противника. Более 100 бойцов роты погибли, но не пропустили врагов к Волоколамскому шоссе.

Участие в мероприятии приняли представители ветеранских организаций из России и бывших республик СССР. Для них подготовили капсулы с волоколамской землей, которые отправят в Москву и уже оттуда, с Поклонной горы, — на родину воинов, погибших в Битве за Москву: в Алма-Ату, Бишкек и Душанбе. Это места, где формировалась дивизия Ивана Панфилова.

Гостей поприветствовали первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников, заместитель председателя Комитета Общественных связей и молодежной политики Москвы Артур Берлов и представители Международного союза содружества ветеранов независимых государств. Также во встрече участвовал председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Волоколамска Виктор Бахирев.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу. Торжественное мероприятие прошло в рамках патриотической акции «Москва — столица Великой Победы: память поколений».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».