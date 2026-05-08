Митинг памяти 11 героев-саперов прошел в Волоколамске

Торжественное мероприятие состоялось 7 мая на 114-м километре Волоколамского шоссе у мемориала «Взрыв». Отдать дань памяти легендарному подвигу 11 саперов 1077-го стрелкового полка Панфиловской дивизии пришли представители администрации муниципалитета, депутаты, военнослужащие и волонтеры

К митингу присоединились также воспитанники патриотических клубов и гости города. Председатель совета ветеранов инженерных войск Московской области, полковник запаса Владимир Курьянов и глава Волоколамского округа Наталья Козлова напомнили участникам о деталях подвига 11 саперов легендарной дивизии генерала Ивана Панфилова в годы Великой Отечественной войны.

18 ноября 1941 года взвод саперов 1077-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии под командованием младшего лейтенанта Петра Фирстова принял тяжелый и кровопролитный бой у деревни Строково. Стоя насмерть, они отразили ожесточенные атаки 20 танков и батальона пехоты противника, не пропустив врага к Москве.

В завершение церемонии присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к памятнику.