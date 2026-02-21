Митинг ко Дню защитника Отечества прошел в Павловском Посаде

Торжественное мероприятие состоялось 20 февраля у памятника «Неизвестному солдату» в парке Победы. Участники почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

В церемонии приняли участие первый заместитель главы округа Сергей Балашов, представители Совета ветеранов и Павлово-Посадского благочиния, депутаты Совета депутатов от партии «Единая Россия», школьники и местные жители.

Жительница города Галина Кузьмина поделилась своими мыслями у памятника, вспоминая ветеранов, подаривших мир, и бойцов, которые сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Она поблагодарила защитников за мужество и силу духа, пожелав им беречь себя и возвращаться домой живыми.

«Настоящие герои не носят плащи, они носят военную форму и любят свою Родину не на словах, а на деле», — добавила она.