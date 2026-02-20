Митинг ко Дню защитника Отечества прошел в Волоколамском округе

В поселке Сычево жители собрались у братской могилы советских воинов, чтобы почтить память павших и выразить уважение сегодняшним защитникам страны. Мероприятие началось с гимна России и минуты молчания.

Участники митинга вспомнили о значении праздника, который объединяет разные поколения защитников Отечества. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны объявили минуту молчания.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто своим мужеством и героизмом доказал верность Родине и до самого последнего мгновения бился за мир для нее. Настоящие защитники страны, ценой своей жизни они отстояли свободу для будущих поколений, для нас с вами», — сказала Елена Филатова.

В завершение митинга участники церемонии возложили венки и цветы к братской могиле советских воинов, погибших на волоколамской земле в оборонительных боях 1941 года.