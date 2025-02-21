Митинг ко Дню защитника Отечества прошел в Серпухове

В преддверии Дня защитника Отечества жители городского округа Серпухов собрались на площади Славы, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за Родину. Сотни горожан возложили цветы к Вечному огню, выразив благодарность и уважение к подвигу защитников Отечества.

В торжественном митинге приняли участие представители предприятий, общественных организаций, молодежных объединений, депутаты и партийные деятели. Это событие стало символом единства поколений и напоминанием о священном долге — помнить тех, кто не вернулся с полей сражений.

Напомним, 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Как отметил Сергей Никитенко, защита Родины — это дело, которое продолжают новые поколения серпуховичей, вдохновляясь примером ветеранов.

«Мы гордимся нашими земляками, которые с честью отстаивали интересы страны в разные периоды ее истории. Сегодня мы имеем уникальную возможность учиться у них стойкости и отваге. Низкий поклон победителям. Слава защитникам России!», — подчеркнул он.