Митинг ко Дню защитника Отечества прошел в Химках

Торжественная церемония состоялась в Химках в память о тех, кто защищал страну в прошлом и продолжает это делать сегодня. Мероприятие приурочили к 23 февраля. К монументу «Вечная слава защитникам Родины» в микрорайоне Левобережный пришли жители города, чтобы почтить память героев и выразить благодарность за мирное небо.

Церемония собрала химчан разных поколений, в том числе представителей общественных организаций и муниципальных депутатов Наталью Каныгину и Ирину Спирину. Участники почтили память павших героев минутой молчания, а затем возложили цветы к монументу.

«Здесь, у монумента, мы вспоминаем героев, отстоявших свободу нашей страны в годы Великой Отечественной войны, и чествуем тех, кто сегодня защищает ее рубежи. Наш долг — сохранить память о подвиге предков и передать ее молодому поколению. Только так мы сможем воспитать в детях любовь к Родине, готовность стоять за ее интересы и ценить мирное небо над головой», — подчеркнула Наталья Каныгина.

Ирина Спирина отметила важность таких мероприятий для сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма.

«Патриотизм начинается с малого: с уважения к истории своей семьи, улицы, города. Химки всегда славились своими традициями, и сегодня мы видим, как важно объединять ветеранов, молодежь и детей вокруг общих идеалов. Специальная военная операция вновь напомнила нам, что защита Отечества — дело каждого. Наши бойцы продолжают следовать примеру героев прошлого, и мы обязаны их поддерживать», — рассказала Ирина Спирина.

Возложение цветов стало частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках. Депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что ее главная цель — укрепление связи между поколениями и сохранение ключевых ценностей: любви к Родине, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.