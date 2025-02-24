Митинг ко Дню защитника Отечества прошел у Вечного огня в Дмитрове

Патриотическое мероприятие к 23 февраля организовали в Дмитрове. Жители округа почтили память ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

В митинге поучаствовали представители администрации Дмитровского округа, муниципальные депутаты, активисты движения «Юнармия», кадеты из школ округа, делегации из городов-побратимов Феодосии и Ялты и экипаж подводной лодки «Дмитров».

«Очень важно сохранять память о каждом, кто внес вклад в защиту Отечества. Подвиги защитников Родины навсегда останутся в сердцах благодарных потомков», — отметил заместитель главы Дмитровского муниципального округа Вадим Антонов.

Также представители администрации отметили, что особенно важно оказывать всестороннюю поддержку участникам спецоперации.

«Сегодня мы также чествуем тех, кто находится на передовой, кто, не жалея себя, защищает нас, обеспечивая мир и безопасность. Мы делаем все возможное, чтобы наши бойцы знали: у них есть надежный тыл», — добавил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Также собравшиеся возложили цветы к Вечному огню.