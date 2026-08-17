Митинг ко Дню ВВС России прошел в Воскресенске

15 августа у мемориала погибшим в Афганистане и других локальных войнах и конфликтах состоялось мероприятие «Летящие крылья России», посвященное 114-й годовщине создания Военно-воздушных сил и 103-й годовщине гражданской авиации. В церемонии приняли участие ветераны ВВС и члены их семей, ветераны боевых действий, родственники погибших в локальных войнах и в ходе специальной военной операции, а также представители администрации и депутатского корпуса.

С приветственным словом к присутствующим обратился председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко. Ветеранов Военно-воздушных сил поздравили депутат округа Жанна Мишина, руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура и руководитель воскресенского отделения ВООВ «Боевое братство» Сергей Устинов.

Ведущий методист Отдела краеведения Елена Розанова рассказала о славном пути развития советской авиации. Со словами благодарности за любовь к профессии к сослуживцам обратились капитан ВВС, командир вертолета Ми-8, кавалер ордена Красной Звезды, имеющий на счету 223 боевых вылета в Афганистане, Василий Савельев, а также ветеран войны в Афганистане, ветеран ВВС, подполковник запаса Юрий Гуменюк.

Прекрасным подарком для ветеранов ВВС стала песня «Родина-Мать» в исполнении Димитрия Ельчина. Все ветераны Военно-воздушных сил получили памятные подарки.

В этот день участники мероприятия вспомнили ушедших коллег и почтили их память минутой молчания. Завершилась церемония возложением цветов к мемориалу. Мероприятие стало данью уважения всем, кто связал свою жизнь с авиацией и защитой Отечества.