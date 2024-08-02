Митинг ко Дню Воздушно-десантных войск прошел в Шатуре

В Шатуре прошел митинг ко Дню Воздушно-десантных войск. Память героев почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Ангел добра».

Участие в митинге приняли временно исполняющий полномочия главы городского округа Шатура Николай Прилуцкий, заместитель главы округа Ирина Ваврик, председатель Совета ветеранов Сергей Фролов, руководитель местного отделения «Боевое братство» Олег Языков и волонтеры.

«Поздравляю вас от лица муниципальной власти со знаковым событием — Днем Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Это одно из самых боевых и значимых сегодня войск, способных осуществить любые задачи», — отметил Прилуцкий.

Почетным гостем митинга стал житель поселка Шатурторф Дмитрий Желтов. Он проходил службу в 16-й бригаде спецназначения в Тамбове и был в боевой командировке на Северном Кавказе.

«Мы каждый год встречаемся с товарищами-сослуживцами, нас объединяет десантный дух, боевое братство, взаимовыручка. Закалка помогает всегда, даже там, где безвыходная ситуация и у многих бы опустились руки», — рассказал Желтов.

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