Митинг ко Дню войск Национальной гвардии России пройдет в Химках 27 марта

Открытый урок и митинг, приуроченные ко Дню войск Национальной гвардии Российской Федерации, состоятся в спортивной школе «Виктория» в Химках 27 марта в 16:30. В мероприятиях примут участие ученики, их родители, тренеры-преподаватели и активные жители. Специальными гостями встречи станут ветераны военной службы.

Школьникам, их родителям и педагогам расскажут о деятельности Росгвардии, ее задачах по обеспечению безопасности страны и борьбе с преступностью. Встречу посетят полковник в отставке, кавалер Ордена Почета Юрий Карпунов, заслуженный летчик-испытатель России, полковник Военно-воздушных сил Аркадий Газарян и кавалер Ордена Красной Звезды, ветеран боевых действий в Афганистане Василий Плохих. Они поделятся личными историями и расскажут собравшимся о службе в войсках.

«Национальная гвардия России — это мощная структура, обеспечивающая безопасность государства и граждан. Ее бойцы охраняют важные объекты, борются с терроризмом, противостоят экстремизму и участвуют в защите страны в сложные времена», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что сегодня военнослужащие Росгвардии выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, проявляя мужество, стойкость и верность присяге.

«Они защищают мирных жителей, обеспечивают порядок на освобожденных территориях и противостоят угрозам безопасности России», — добавил народный избранник.

Митинг пройдет в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», которую с июля 2024 года реализуют в Химках. Мероприятия проекта объединяют разные поколения вокруг общих ценностей: любви к России, уважения к истории и культуре своей страны.