Митинг ко Дню войск Национальной гвардии прошел в Химках

В Химках почтили память бойцов Национальной гвардии. Сначала прошел открытый урок в спортивной школе «Виктория». Затем участники патриотического мероприятия возложили цветы к мемориалу «Защитникам Отечества».

В мероприятии приняли участие активные жители, воспитанники спортивной школы и их родители, а также тренеры-преподаватели.

«Национальная гвардия России — это мощная структура, обеспечивающая безопасность государства и граждан. Ее бойцы охраняют важные объекты, борются с терроризмом, противостоят экстремизму и участвуют в защите страны в сложные времена», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Специальными гостями стали ветераны, посвятившие свою жизнь военной службе.

«Сегодня военнослужащие Росгвардии выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, проявляя мужество, стойкость и верность присяге», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Открытый урок и митинг провели в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в Химках уже несколько месяцев. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что ее цель — объединить поколения вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.