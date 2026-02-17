Митинг ко Дню воинов-интернационалистов прошел в Лобне

Очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана отметили в Лобне. Торжественный митинг прошел у памятного знака воинам-интернационалистам, который находится рядом с мемориалом «Звонница», посвященным всем погибшим в конфликтах, чрезвычайных ситуациях и войнах ХХ столетия.

Более 40 лет назад в Лобне был создан совет воинов-интернационалистов, который затем влился во всероссийскую общественную организацию ветеранов «Боевое братство». В военных действиях на территории республики Афганистан принимали участие около 400 жителей Лобни, пятеро из них не вернулись домой.

Кадровый офицер Борис Мещеряков служил в Афганистане с 1987-го по 1989-й год. События тех лет он до сих пор помнит до мельчайших деталей. «Всегда вспоминается начало и конец этого этапа. Перелеты на самолетах в ночное время, марши, опасности, маневренные группы, заставы, караваны. Это всегда в наших сердцах останется, в нашей памяти. Если мы будем помнить, то и о нас будут помнить», — поделился Борис Мещеряков.

Помочь семьям военнослужащих, рассказать школьникам о том, что такое смелость, отвага, благородство и мужество, и, конечно, сохранить память о погибших — лишь часть той большой работы, которую ведут ветераны при всесторонней поддержке администрации округа.