Митинг ко Дню воинов-интернационалистов прошел в Лобне
Очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана отметили в Лобне. Торжественный митинг прошел у памятного знака воинам-интернационалистам, который находится рядом с мемориалом «Звонница», посвященным всем погибшим в конфликтах, чрезвычайных ситуациях и войнах ХХ столетия.
Более 40 лет назад в Лобне был создан совет воинов-интернационалистов, который затем влился во всероссийскую общественную организацию ветеранов «Боевое братство». В военных действиях на территории республики Афганистан принимали участие около 400 жителей Лобни, пятеро из них не вернулись домой.
Кадровый офицер Борис Мещеряков служил в Афганистане с 1987-го по 1989-й год. События тех лет он до сих пор помнит до мельчайших деталей. «Всегда вспоминается начало и конец этого этапа. Перелеты на самолетах в ночное время, марши, опасности, маневренные группы, заставы, караваны. Это всегда в наших сердцах останется, в нашей памяти. Если мы будем помнить, то и о нас будут помнить», — поделился Борис Мещеряков.
Помочь семьям военнослужащих, рассказать школьникам о том, что такое смелость, отвага, благородство и мужество, и, конечно, сохранить память о погибших — лишь часть той большой работы, которую ведут ветераны при всесторонней поддержке администрации округа.
«Мы эту память должны пронести многие годы, потому что Россия всегда помогала тем, кто обращался к ней за помощью. И всегда побеждала. Поэтому — победы нам всем!» — обратилась к участникам митинга глава Лобни Анна Кротова.
Почтить память погибших воинов пришли ветераны локальных конфликтов, участники специальной военной операции, депутаты городского совета, молодогвардейцы, кадеты, волонтеры и сторонники и члены партии «Единая Россия».
«Поддержать наших ветеранов — это очень важно, это очень ценно. Мы обязаны помнить о них, рассказывать о них нашим детям. И молодежи сегодня тоже много, потому что дети наши должны знать, что наше мирное небо достается иногда очень-очень высокой ценой», — подчеркнула депутат окружного совета Оксана Букина.